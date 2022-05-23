Пиротехники на прилегающей местности обнаружили еще одну противотанковую мину.

На Черниговщине во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство, водитель погиб.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"23 мая в 17:34 на линию 101 поступило сообщение о взрыве на поле возле с. Киенка Черниговского района... Пиротехники ГСЧС вместе с взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М", - говорится в заметке.

Водителя трактора в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу.

"К сожалению, от полученных травм мужчина скончался", - сообщили в ГСЧС.

В службе отметили, что проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам "может стоить вам жизни".

Как ранее сообщал УНИАН, 21 мая в Бучанском районе Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили оккупанты. С политравмами 35-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

В полиции призвали людей, проживающих в зонах, где продолжались боевые действия, обходить лесные тропы и полевые дороги.

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