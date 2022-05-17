Инцидент произошел на поле в селе Андреевка.

Тракторист подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты в селе Андреевка Киевской области. Мужчина не получил серьезных травм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что 37-летний водитель выехал на тракторе в поле для проведения полевых работ, где наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами.

"К счастью, в результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм. Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники", – говорится в сообщении.

Полиция еще раз предостерегает граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

Как ранее сообщал УНИАН, после того как украинские военные выбили российских солдат из Киевской области осталось много неразорванных снарядов, а также оккупанты минировали все, что видели, даже детские игрушки. В связи с этим правоохранители просили украинцев не возвращаться до тех пор, пока взрывотехники все не проверят.

19 апреля в Ирпене грузовик подорвался на мине, в результате чего водитель погиб. Трагический случай произошел в микрорайоне Стоянка.

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