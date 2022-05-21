Рядом с местом детонации обнаружили еще 9 мин российских оккупантов.

Сегодня в Бучанском районе Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили оккупанты.

Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook.

"С политравмами 35-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Рядом с местом детонации обнаружили еще 9 мин", - сказано в сообщении.

В полиции призвали людей, проживающих в зонах, где шли боевые действия, обходить лесные тропы и полевые дороги.

Как сообщал УНИАН, после того как украинские военные выбили российских солдат из Киевской области, осталось много неразорванных снарядов, а также оккупанты минировали все, что видели, даже детские игрушки. В связи с этим правоохранители просили украинцев не возвращаться до тех пор, пока взрывотехники все не проверят.

20 мая в Офисе президента сообщили, что в Киевской области полностью завершено разминирование дорог. Однако в лесах и на полях работы еще не завершены.

Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк предупреждал, что разминирование всей территории области может занять до года. Основные мероприятия по разминированию населенных пунктов, дорог местные власти планируют до конца мая.

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