Девочку, которая умерла почти неделю назад, так и не похоронили, ее труп хранят дома, в детской ванночке.

Появились новые подробности жуткого инцидента на Винниччине, где отец отказывается хоронить младенца, умершего почти неделю назад. Мужчина рассказал о смерти своей дочери и заявил, что вез труп двухмесячного ребенка из морга на обычной маршрутке.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Отцу девочки 68 лет, матери - 36. Мужчина рассказал, что его дочери было два с половиной месяца. Он и его жена не сразу поняли, что младенец погиб. Женщина кормила ребенка грудью, а после этого уложила его спать.

"Она наелась, а я был у кума... Сначала она (вероятно, мать ребенка - УНИАН) была у кумы, а я у кума", - рассказал отец девочки.

По его словам, он пришел домой, когда ребенок уже спал. Он и его жена также легли, а посреди ночи женщина начали кричать. По словам мужчины, ребенок был мертв, он погиб примерно в 20:00, 14 января.

Вскрытие показало, что девочка заглотнула молоко в легкие, от этого она и погибла. Отец рассказал, что сам забирал труп младенца из морга. Тело ребенка он вез домой на маршрутке.

"Как вез? Я ее на руках вез, на этих отцовских руках... В автобусе", - со слезами на глазах говорил мужчина.

Хоронить ребенка отец не хочет. К нему уже приезжали правоохранители, но он непреклонен. Тело младенца мужчина прячет в розовой детской ванночке, которую накрыл досками. Отец младенца не показывал труп даже своей жене, журналистам увидеть ребенка также не удалось.

Кума, которая дружит с женой мужчины, не верит в несчастный случай. Она считает, что виноват именно отец.

Также мужчина частично рассказал, почему именно он почти неделю отказывается хоронить дочь. По его словам, результаты экспертизы написаны на латинском языке, который он не понимает. Он хочет, чтобы кто-то перевел ему документ на украинский, чтобы убедиться в том, какую именно причину смерти указали эксперты. Ранее же сообщалось, что отец наоборот требовал перевести результаты экспертизы на латинский.

По информации издания, мужчина хочет хоронить ребенка так: труп девочки он планирует закопать в могилу к бабушке. При этом отец не будет класть тело в гроб. Он хочет просто присыпать труп младенца землей.

Напомним, сегодня стало известно, что в Винницкой области отец отказывается хоронить младенца, который умер уже шесть дней назад. По результатам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Инцидент произошел в селе Украинка.

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