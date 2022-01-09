В субботу днем в одном из населенных пунктов региона в доме произошел пожар, отметили спасатели.

В поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области в субботу днем, 8 января, в частном доме на улице Горького произошел пожар, спасена женщина.

Спасатели узнали о пожаре в 15:44, а в 16:12 его ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

По данным ведомства, в одной из комнат дома горел диван, площадь возгорания составляла 2 кв. м.

Читайте такжеВ Винницкой области открыли дело по факту пожара, в котором погиб 7-летний мальчик (видео)"Во время ликвидации (возгорания – ред.) бойцы ГСЧС спасли женщину, личные данные которой устанавливаются, и передали врачам скорой помощи. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе", – отмечается в сообщении.

Для того, чтобы погасить пожар, привлекали четырех сотрудников ГСЧС, использована одна единица техники. Причину пожара должны установить позже.

Ранее стало известно, что в городе Белая Церковь Киевской области на ул. Левка Симиренко загорелся частный жилой дом, во время тушения возгорания двух человек нашли погибшими.

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