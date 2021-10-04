Смертельный пожар случился в понедельник утром в Белой Церкви.

В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в больнице, погиб один человек, еще один пострадал.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло в понедельник утром, 4 октября, в палате на втором этаже двухэтажного здания больницы.

Подразделения ГСЧС совместно с медперсоналом эвакуировали 13 больных.

К тушению пожара привлекались 25 человек и пять единиц техники.

Напомним, в середине марта в Киеве был пожар в городской клинической больнице №1, которая находится по адресу Харьковское шоссе, 121. Пожар случился на третьем этаже здания, на котором находилось реанимационное отделение.

В киевской больнице горела комната сестры-хозяйки, огонь охватил площадь около 15 квадратных метров. Позже стало известно, что загорелось хозяйственное оборудование и постельное белье.

В результате возгорания никто не погиб.

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Авторы: Виктория Токарева, Екатерина Присяжнюк