Пожар в Киевской области произошел в доме, площадь которого превышает 200 квадратных метров.

В городе Белая Церковь горел частный жилой дом, во время тушения возгорания спасатели нашли погибшими двух человек.

Пожар в Белой Церкви случился на ул. Левка Симиренко, спасатели узнали о нем в четверг, 30 декабря, в 02:22, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В ведомстве добавили, что горел частный дом, площадь которого составляет 210 кв. м.

Спасатели локализовали возгорание в 04:09, а ликвидировали – в 05:39.

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Причины пожара должны установить позже.

Напомним, в начале октября в Белой Церкви произошел пожар в больнице, погиб один человек, а еще один – пострадал.

Возгорание возникло в палате, которая находится на втором этаже двухэтажного здания медучреждения.

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