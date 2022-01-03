За совершенные действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Запорожье задержан ранее судимый мужчина, который причинил полицейскому телесные повреждения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что 2 декабря около 15 часов в дежурную часть отдела полиции № 5 Запорожского районного управления полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в тот же день часом ранее в 9-ю городскую клиническую больницу города Запорожье за медицинской помощью обратился сотрудник полиции с травмой головы.

В результате принятых мер установлено, что 2 декабря в 10.50 часов сотрудник отдела полиции № 5 Запорожского РУП, находясь на службе, во время отработки вызова по улице Дорошенко, получил телесные повреждения от рядового гражданина.

"...мужчина в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы. В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

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Им оказался 40-летний житель областного центра, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Согласно заключению медицинского обследования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей". За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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