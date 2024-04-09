Полицейские предполагают, что и жертвы, и злоумышленники какое-то время жили в заброшенном доме.

Неподалеку от центра Варшавы в заброшенном здании нашли тела четырех мужчин - жертв убийства. Среди них было трое украинцев и один гражданин Польши. Об этом сообщает Радио Свобода.

Первые два тела полицейские обнаружили еще в воскресенье, а другие два - накануне. Пока нельзя сказать, когда именно произошло преступление: на момент обнаружения эти тела находились в разной степени разложения. "Они там пролежали несколько месяцев", - заявил представитель варшавской полиции Роберт Шумята.

Подозреваемых в убийстве уже задержали: среди них есть как мужчины, так и женщины. Шестеро подозреваемых являются украинцами, а один из них - гражданин Польши. Сейчас на месте преступления работают правоохранители, продолжается обследование здания и поиск возможных других жертв.

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Сообщается, что и жертвы, и подозреваемые - бездомные. По мнению полицейских, все они жили в заброшенном доме и в какой-то момент между ними возник конфликт. Уже в четверг задержанным должны предъявить обвинения.

Другие трагические события с украинцами в Европе

Напомним, в феврале стало известно о жестоком убийстве в Польше 38-летней украинки. Это произошло в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства, в центральной части страны. Известно, что погибшая постоянно ездила в Польшу на заработки.

А одно из самых резонансных событий с украинцами произошло в Германии. Там были убиты две украинки: как потом оказалось, целью преступников был младенец. Сейчас они уже арестованы.

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