Сообщается, что украинку убили двое россиян.

В Германии жестоко убили 27-летнюю украинку, тело молодой женщины нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм. Теперь в деле появились новые подробности, в частности, стали известны мотивы преступников.

Как пишет Bild, полиции удалось найти 5-недельную дочь жертвы Мию. Подозреваемые в похищении российская пара - женщина и мужчина (43, 44 года) были арестованы, их доставили в исправительные учреждения.

Мать убитой украинки также пропала без вести. Как утверждает Bild, российская пара убила обеих женщин чтобы похитить ребенка.

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По данным СМИ, двух женщин с ребенком в последний раз видели в ресторане. Там все трое встретились с женщиной из Вальдорфа, которая предложила украинским беженцам помощь в оформлении немецких документов в социальных сетях. Однако, отмечает издание, неизвестно, является ли задержанной женщина из Вальдорфа.

27-летняя Маргарита Р. родом из Харькова (Украина), приехала в Германию с матерью из Словакии и жила в приюте для беженцев в Мангейме. В настоящее время полиция ищет ее пропавшую мать.

Убийство украинки в Германии - что известно

Утром 14 марта появилась информация, что возле города Хоккенхайм на дамбе реки Рейн найдено тело 27-летней беженки из украинского государства.

По сведениям СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было только пять недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреаемых.

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