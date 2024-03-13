Утвержденный план предусматривает выделение 27 миллионов евро в течение следующих лет.

В среду, 13 марта, мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил о новом плане выделения 117 миллионов злотых (27 миллионов евро) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в течение следующих двух-трех лет.

Отмечается, что такой шаг был сделан на фоне заявлений президента России Владимира Путина, что он "готов" к ядерной войне. Об этом пишет Politico.

По словам польского мэра, бомбоубежища являются частью стратегии Варшавы на ближайшие годы, направленной на "осуществление наиболее значительных инвестиций, которые позволят подготовиться к любой непредсказуемой ситуации".

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Недавний аудит бомбоубежищ в Польше показал, что менее 4% населения страны имеют доступ к защитному пространству в случае бомбардировки. В отчете добавляется, что укрытия также не соответствуют основным правилам, техническим характеристикам и оборудованию.

Подземные паркинги и станции метро являются одними из мест в городе, которые предлагается использовать как бомбоубежища. Всего, по словам мэра, 7 миллионов кв. м площади в Варшаве могут быть переоборудованы под бомбоубежища.

Новая программа "Варшава защищает" обеспечит такие хранилища электричеством и водой. Часть плана заключается в том, чтобы помочь больницам подготовиться к опасности и научить граждан, как реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Бомбоубежища в Украине и мире

Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти выделить миллиарды евро на защиту гражданского населения от возможной войны, в частности на строительство бомбоубежищ. Нужно тратить минимум по миллиарду евро в год в течение следующего десятилетия. И даже таких средств будет мало, чтобы решить проблему полностью.

В Украине, которая третий год живет в условиях войны с Россией, вопрос бомбоубежищ стоит особенно остро. В приложении "Дія" появилась карта укрытий. Украинцы имеют возможность сразу сообщить, если оно закрыто. Отзывы будут передавать в органы местного самоуправления. Если по определенному укрытию будут негативные отзывы или оно закрыто, местные власти должны отреагировать и решить проблему.

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