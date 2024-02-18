Дома у женщины осталось двое несовершеннолетних детей и одна уже взрослая дочь.

В Польше "с особой жестокостью" убили 38-летнюю украинку - мать троих детей, из которых двое пока являются несовершеннолетними. Трагедия произошла в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства (центральная Польша).

О факте убийства сообщила пресс-служба местного управление полиции. Событие произошло рано утром 15 февраля. В 5:35 в дежурную часть полиции поступила информация об обнаруженном теле женщины на лестнице в многоквартирном доме в центре города.

"Тело 38-летней женщины нашли в коридоре при входе в дом. Полицейские установили личность подозреваемого, это 48-летний мужчина, который не живет в этом доме. Он нанес женщине двадцать ударов острым предметом. Его задержали через три часа после убийства", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на основании собранных доказательств задержанному предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. За это преступление польский закон предусматривает пожизненное заключение.

Польская полиция ни словом не упоминает украинское происхождение погибшей. Неизвестными также являются мотив и личность подозреваемого – не указано, является ли он поляком, украинцем, или гражданином третьего государства.

О том, что погибшая является гражданкой Украины, написало "Суспільне". Женщина проживала в селе Гриньковцы Кременецкого района Тернопольщины, но часто ездила на заработки в Польшу. Как рассказал староста Матвеевского старостинского округа, куда входит село Гриньковцы, Игорь Яремчук, у погибшей было трое детей: 21-летняя дочь, еще одна дочь учится в 10 классе, а сын - в 9 классе.

"Эта женщина постоянно ездила на заработки в Польшу, чтобы заработать семье на жизнь, знаем ее только с хорошей стороны. Дети живут с бабушкой. Также у умершей есть две родные сестры. О смерти женщины нам сообщили ее родные. В селе сейчас люди собирают деньги, чтобы привезти тело домой, когда его смогут транспортировать — пока неизвестно", — говорит Игорь Яремчук.

Другие трагические события с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, 10 февраля в Германии произошло нападение на украинских баскетболистов. 17-летний Владимир Ермаков умер из-за несовместимых травм с жизнью, а 18-летнего Артема Козаченко прооперировали, он находится в больнице в тяжелом состоянии. На украинцев напала с ножами группа выходцев из западной Азии.

Также мы рассказывали, что в конце декабря в Турции произошло масштабное ДТП, в которой погибли 10 человек и пострадали несколько десятков. Среди пострадавших были две украинки.

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