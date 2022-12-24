Суд признал фигуранта виновным в государственной измене.

Боевик, который разведывал позиции ВСУ на Запорожском направлении, проведет за решеткой 15 лет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к рядам подконтрольной РФ "Народной милиции "ДНР".

В составе вражеских войск принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях. В сентябре этого года его перебросили на южный фронт для осуществления разведки боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении. Но во время первого разведвыхода вражеская группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района, а сам боевик попал в плен.

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На основании доказательной базы суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Борьба с коллаборантами в Украине

На Харьковщине 24-летней колаборантке заочно сообщили о подозрении, ведь она публично отрицала вооруженную агрессию РФ. Женщина желала смерти украинцам та повторяла кремлевские нарративы.

В Херсоне задержали колаборантку. Женщина угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме. Ранее она входила в состав местной ячейки запрещенной в Украине "Партии регионов".

Также на днях стало известно, что в Украине будут судить пятерых боевиков"ДНР". Они похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемой "ДНР", имитировали расстрел и захоронение заживо.

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