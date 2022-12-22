Ею оказалась жительница областного центра, которая входила в состав местной ячейки запрещенной в Украине "Партии регионов".

В Херсоне задержали коллаборантку, которая угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме, сообщила пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ разоблачила вражескую приспешницу в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленницей оказалась жительница областного центра, которая входила в состав местной ячейки запрещенной в Украине "Партии регионов".

"После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины. За это получила российский паспорт и "назначение" в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, находясь на "должности", коллаборантка выполняла задачи оккупантов по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины. Для этого она развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов Херсона.

"Злоумышленница лично призвала людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу РФ. Кроме этого, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях". В случае отказа сразу "обращалась" к вооруженным российским военным, которые ее сопровождали. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - рассказали в СБУ.

После освобождения Херсона коллаборантка пыталась быть "незаметной" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили ее и задержали. У злоумышленницы обнаружен паспорт гражданина РФ и партийный билет пророссийской партии.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине - освобождение Херсона

Херсон и правый берег Днепра был освобожден от российских захватчиков в ноябре. В Москве это объясняли очередной передислокацией и занятием лучших оборонительных позиций.

Противник отступил на левый берег в сторону Новой Каховки и терроризирует жителей правобережья регулярными артобстрелами. По мнению депутата облсовета Хланя, это указывает на то, что враг пытается создать 15-километровую "серую зону" вдоль реки в Херсонской области.

Известно, что потасканные российские подразделения были переброшены с юга на восток, где идут жестокие бои с захватчиками.

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