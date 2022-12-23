Коллаборантка жила в Купянском районе.

На Харьковщине девушка желала смерти украинцам. 24-летней коллаборантке заочно сообщили о подозрении, ведь она публично отрицала вооруженную агрессию РФ.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, жительница пгт Шевченково Купянского района активно и публично поддерживала действия страны-агрессора против Украины. 24-летней девушке по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) заочно сообщили о подозрении.

"Подозреваемая повторяла кремлевские нарративы и добавляла, что "нас пришли освобождать, чтобы лучше жилось", - рассказали в прокуратуре.

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Предатели и коллаборанты

Недавно стало известно, что в Донецкой области начальник склада украл военное имущество на более миллион гривень. Подозреваемый в течение февраля-декабря на территории Донетчины и Днепропетровщины наладил незаконный сбыт военного имущества.

Кроме этого, на Сумщине предатель получил 15 лет тюрьмы за "слив" оккупантам данных о позициях ВСУ. Мужчина и его знакомый были привлечены представителем ВС РФ к конфиденциальному сотрудничеству с целью получения разведданных. Также стало известно, что экс-нардепу пяти созывов сообщили о подозрении в посягательстве на целостность Украины.

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