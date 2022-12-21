Всего в состав двух террористических организаций входили 17 боевиков. Это представители местного криминалитета и бывшие правоохранители.

В Украине будут судить пятерых боевиков "ДНР", которые имитировали расстрел и захоронение заживо пленных. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Расследованием установлено, что с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области действовали две террористические организации - незаконные "министерство государственной безопасности ДНР" и "Калининская исправительная колония №27", в состав которых входили 17 боевиков.

Отмечается, что среди участников - представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.

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"Они похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемой "ДНР". Чтобы заставить их признаться якобы в шпионаже и других надуманных преступлениях, угрожали пытками и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, они имитировали расстрел и даже захоронение заживо", - сообщает офис генпрокурора.

Сейчас всем участникам сообщено о подозрении. Им инкриминировали государственную измену, создание террористической организации и нарушения законов и обычаев войны (ст. 111, ст. 258-3 и ст. 438 УК Украины).

Также сказано, что после проведения всех следственных действий, материалы в отношении остальных двенадцати человек будут также направлены в суд.

Коллаборанты и предатели в Украине

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ задержала в Одессе колаборантку, которая собирала деньги на нужды русской армии. Выяснилось также, что ее родственники в составе так называемой "ДНР" воюют против украинской армии.

А в Харьковской области разоблачили мужчину, который призвал односельчан поддерживать агрессию россиян. Он публично поддерживал российскую оккупацию Украины и одобрял действия Путина.

Вчера также стало известно, что СБУ разоблачила сторонника "Новороссии", который поднимал флаг РФ над мэрией Харькова.

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