Гражданка Украины работала в Турции гидом.

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алания-Анталия на юге Турции погибла гражданка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. В частности, сегодня утром в на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП.

"Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт врезался в грузовик, который остановился на светофоре. Погиб водитель-гражданин Турции и гид - гражданка Украины", - сообщили в пресс-службе МИД.

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В то же время работодатель и контактные данные родственников погибшей гражданки уточняются. Делом занимается консульство Украины в Анталии.

Украинцы за границей - последние новости

В марте в Испании задержали преступную группу, грабившую дома украинских беженцев. Среди 10 подозреваемых были граждане Украины и Российской Федерации.

В начале июля недалеко от польского города Хелм украинский автобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате аварии на месте скончался 33-летний пассажир автобуса, еще восемь человек доставили в больницу. По последним данным, два человека получили телесные повреждения.

26 июля, корейские СМИ сообщили, что дипломат посольства Украины в Южной Корее был задержан на месте по обвинению в нападении в состоянии алкогольного опьянения на работницу бара и полицейского.

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