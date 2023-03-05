В Испании задержали преступную группу, грабившую дома украинских беженцев. Среди 10 подозреваемых были граждане Украины и Российской Федерации.
Как сообщает The Local, злоумышленники "специализировались" именно на ограблении украинских беженцев, поскольку они обычно привозят с собой сбережения и ценные вещи. Гвардия Гражданской полиции отмечает, что преступники ворвались в семь домов украинских беженцев. Инциденты произошли в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на побережье Средиземного моря.
По словам правоохранителей, у преступной группы изъяли похищенные вещи и наличные на сумму 1,25 миллиона евро. В частности, была найдена коллекция марок на сумму около полумиллиона евро, компьютерная техника и ювелирные изделия.
Полиция подозревает, что преступники устанавливали на транспортных средствах жертв трекеры и использовали их, чтобы определять, когда людей нет дома. Правоохранители уже арестовали семерых украинцев и трех россиян. В то же время полицейские не исключают выявления новых жертв и новых арестов.
Украинские беженцы за границей
По данным ООН, по состоянию на начало февраля 2023 года в странах Европы оставалось более 4 миллионов украинцев, которые были вынуждены бежать от войны. Больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше. Там зарегистрировались 1 млн 563 тыс. украинцев.
Из-за незнания законов украинцы часто становятся жертвами мошенников или трудовой эксплуатации за рубежом. Так, в Испании украинских беженцев заставляли работать на нелегальных табачных фабриках. Правоохранители совместно с Интерполом обезвредили преступную группировку.
Кроме того, работодатели обманывают украинцев и в Финляндии. Ранее сообщалось, что на строительных площадках украинских беженцев, приехавших в Финляндию, необоснованно переквалифицировали на предпринимателей. С некоторых работников также могли взимать деньги за оформление вида на жительство или отдельную плату за найм.
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