Он врезался в грузовик, за рулем которого также был украинец.

В ночь на 9 июля неподалеку от польского города Хелм украинский автобус врезался в стоявший на обочине грузовик.

Как сообщают в люблинской полиции, 44-летний водитель автобуса Volkswagen въехал в заднюю часть седельного тягача Renault, припаркованного на обочине дороги. Водителем грузовика также был гражданин Украины, он в это время спал.

В результате аварии на месте скончался 33-летний пассажир автобуса, еще восемь человек доставили в больницу. По последним данным, два человека получили телесные повреждения.

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Отмечается, что водитель ехал по национальной дороге K12 из Люблина в сторону Хелма, он был трезв. Авария произошла на неосвещенном участке. По предварительным данным, украинский автобус следовал в сторону границы, сообщили правоохранители изданию TVP Info.

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Напомним, в конце февраля на польской трассе столкнулись автобусы, перевозившие украинцев. Один из них перевернулся, в больницу госпитализировали пять человек.

В июне в Великопольском воеводстве пьяный водитель устроил масштабную аварию, вылетел на обочину и сбил велосипедистов. Пострадали пятя человек, среди них - 14-летний украинец. Подросток умер в больнице.

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