На борьбу с огнем брошены более тысячи спасателей.

В районе популярного турецкого курорта Кемер провинции Анталья начались масштабные лесные пожары. Только за одну ночь огонь охватил 100 гектаров леса.

Как сообщает Daily Sabah, на борьбу с огнем брошены 1050 человек, более 200 автомобилей, 10 самолетов и 22 вертолета.

В качестве меры предосторожности эвакуированы более десятка домов и больница.

Первоначальное потушить пожар с воздуха было невозможно, так как он возник после наступления темноты. За ночь огонь распространился на 100 гектаров и к утру достиг площади 120 гектаров.

Доступ к месту возгорания затруднен, так как территория находится в границах национального парка, где мало дорог.

Лесные пожары в Европе и не только

Лесные пожары бушуют не только в Турции, но и в соседних странах, в том числе в Греции. Там огонь охватил популярный среди туристов остров Родос, а позднее лесные пожары начались и на Корфу. Из-за чрезвычайной ситуации греческие власти объявили масштабную эвакуацию местного населения и туристов.

Отметим, что южная часть Европы борется с сильной жарой, температура во многих районах превышает +40°.

В Италии пришлось закрыть аэропорт на Сицилии - на острове также вспыхнули пожары. А в Алжире, где температура поднимается до +48°, огонь забрал жизни более 30 человек.

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