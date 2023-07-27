МИД Украины уже отозвало хулигана из Сеула.

Дипломат посольства Украины в Южной Корее устроил пьяный дебош. МИД Украины отозвал виновника из Сеула.

Вчера, 26 июля, корейские СМИ сообщили, что дипломат посольства Украины в Южной Корее был задержан на месте по обвинению в нападении в состоянии алкогольного опьянения на работницу бара и полицейского.

По данным полиции Сеула, 40-летнего представителя посольства Украины задержали 25 июля по подозрению в нападении и препятствовании правосудию. Сообщается, будто украинский дипломат поссорился с посетителями перед баром и напал на сотрудника, который пытался его остановить, и офицера полиции, который прибыл, чтобы уладить конфликт.

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Полиция арестовала подозреваемого украинца на месте и отвезла в участок, но ночью отпустила.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинского дипломата отозвали из Сеула.

"МИД Украины оперативно проанализировало все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину", - написал он в Facebook.

Николенко добавил, что все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания.

При этом посольство Украины в Республике Корея сегодня, 27 июля, утром обнародовало сообщение, в котором извинились перед корейским обществом "за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом". В дипведомстве отметили, что тесно сотрудничают с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование дела.

Позиция Южной Кореи по войне в Украине - последние новости

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Киев со своей женой в июле 2023 года. Он заявил, что Сеул предоставит 150 миллионов долларов для поддержки Украины. При этом Корея поддержит Украину в возможности предоставления Всемирным банком еще 10 млн долларов.

Кроме того, президент Южной Кореи пообещал предоставить Украине дополнительное оборудование для разминирования.

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