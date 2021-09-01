Мужчина украл 19 метров трубы и сдал ее за 1,2 тыс. грн в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды.

В Ривненской области полиция разоблачила 32-летнего жителя города Здолбунов на краже части медной трубы, поставлявшей кислород в реанимацию COVID-больницы.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

Отмечается, что сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение, поступило в полицию от сотрудников Здолбуновской городской больницы еще 26 августа около 12:40.

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В результате проведенных разыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний житель Здолбунова, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"Около четырех утра, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и украл 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1,2 тыс. грн в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции добавили, что никто из больных в то время не находился на искусственной вентиляции легких, ведь медучреждение определено для госпитализации пациентов с COVID-19.

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Автор: Светлана Макринская