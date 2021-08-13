Мужчинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Правоохранители в Днепре задержали серийных воров. Они грабили небольшие кафе и магазины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего задержали шесть мужчин. Они на рассвете врывались в кафе и магазины и выносили все ценное, в том числе сейфы, технику, а также наличные из кассы.

По данным полиции, подозреваемые причастны как минимум к четырем кражам, но на их счету могут быть около двух десятков эпизодов. Сейчас эту информацию проверяют. Задержанным от 25 до 50 лет. Во время обысков у них нашли пистолет, гранату и обрез охотничьего ружья.

Следователи уже сообщили о подозрении задержанным по части 3 статьи 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Первомайском районе Николаевской области правоохранители разоблачили членов организованной группы, участники которой тонами похищали газ из вагонов-цистерн поездов. Группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет. Отмечается, что среди фигурантов были сотрудники военизированной охраны

Автор: Анастасия Горбачева