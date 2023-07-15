По предварительным данным, водитель эвакуатора пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись локомотив и эвакуатор, транспортировавший иномарку.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, авария произошла вчера, 14 июля, около 23.00 на железнодорожном переезде в селе Кулевча.

По предварительным данным, 55-летний машинист маневрового локомотива, столкнулся с эвакуатором, загруженным автомобилем "Lexus".

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"67-летний водитель эвакуатора пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора", - утверждают правоохранители.

В результате жуткой аварии этот водитель и его 62-летний пассажир погибли. Машинист локомотива не пострадал.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

ДТП в Одесской области

Напомним, сегодня утром в Одесской области в ужасной дорожной аварии погибло трое взрослых и ребенок. Это произошло на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналиевка. Столкнулись внедорожник и грузовик, у которого лопнуло колесо. По предварительным данным, именно это стало причиной, по которой эта фура, которая была загружена зерном, выехала на встречную полосу.

По словам очевидцев, люди погибли от страшных травм, внедорожник сплющило, как консервную банку, грузовик перевернулся.

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