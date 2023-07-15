Представители районного центра комплектования силой "забрали" с улицы потенциального призывника, который делал видео блокпоста.

В Одессе обещают наказать сотрудников одного из военкоматов, которые силой "забрали" с улицы потенциального призывника.

В частности, в городе большой резонанс вызвало видео, которое на днях было распространено в социальных сетях. На нем зафиксировано, как люди в военной форме неизвестного мужчины силой сажают в автомобиль и куда-то увозят.

Сегодня Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал результаты соответствующей проверки. В частности, установлено, что гражданин, которого затолкали в машину, вел прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что запрещено нормами правового режима военного положения. Затем, после соответствующего замечания представителей Нацгвардии, мужчина начал конфликтовать с военными и откровенно их провоцировать.

В областном военкомате утверждают, что во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов, гражданин начал угрожать, вел себя агрессивно, не прекращая провокаций.

"Сотрудники одного из районных ТЦК и СП (районный военкомат – УНИАН) Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования", - говорится в заявлении.

Также признается, что районный военкомат пытался скрыть свою причастность к инциденту. Однако во время служебной проверки выявлены лица, превысившие служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного автомобиля.

"Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", - отмечают в областном центре комплектования.

На видео, через которое проведено служебное расследование, видно, что несколько мужчин в военной форме заталкивают мужчину в автомобиль (микроавтобус) желтого цвета. Это транспортное средство не похоже на служебный транспорт. Мужчина сопротивляется военным.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях в течение последних нескольких суток опубликовано несколько видео, на которых, как утверждают авторы, жесткое вручение повесток работниками военкоматов. Речь шла об Одесской, Тернопольской и Днепропетровской области. Люди сообщали, что, например, автобус "Микулинцы-Тернополь" остановила группа мужчин в военной форме.

Также появилось видео якобы жесткого вручения повесток в Днепропетровской области со стрельбой: несколько вооруженных мужчин в военной форме преследовали отдыхающего в местном парке.

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