На трассе Одесса - Рени столкнулись грузовик и внедорожник.

В Одесской Области в ужасной дорожной аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла сегодня утром на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналиевка.

По данным полиции, в 7:30 столкнулись грузовик и внедорожник. Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

"В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых - один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он - трезвый", - рассказали в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Очевидцы сообщают, что четыре человека погибли от страшных травм, из-за которых "потеряны руки и ноги". По словам свидетелей, внедорожник напоминает сейчас сплющенную консервную банку, грузовик транспортировал зерно, он из-за столкновения перевернулся.

Гибель известного фермера-новатора в Одесской области

Как сообщал УНИАН, 25 июня в Белгород-Днестровском районе на 137-м километре автодороги "Одесса - Рени" произошла авария. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погиб водитель 1974 года рождения и пострадали три человека: мужчина 1967 года рождения, женщина 1978 года рождения и девушка 2004 года рождения.

Позже стало известно, что в этом жутком ДТП погиб известный фермер-новатор, руководитель предприятия "Дунайский аграрий" Роман Дяжук.

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