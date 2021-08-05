Обстоятельства ДТП проверяет полиция / фото http://kratkoinfo.com.ua/
В Одесской области иномарка врезалась в прилавок с арбузами, в результате чего продавец получил тяжелые травмы.
Об этом сообщают очевидцы.
Отмечается, что авария произошла на автодороге Одесса - Черноморск.
"Автомобиль Kia влетел в торговую "точку" с арбузами на дороге Одесса – Черноморск... Женщина-водитель неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, влетела в прилавок", - сообщают люди.
По их данным, пострадавший продавец в тяжелом состоянии.
В сюжете ТСН сообщается, что неуправляемая иномарка вылетела прямо на мужчину. Сейчас полиция проверяет, была ли водитель трезвой.
В Одесской области водитель протаранил прицеп с арбузами