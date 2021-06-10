Перед столкновением водитель легковушки сбил знаки, предупреждавшие о проведении работ и указывавшие на объезд.

В ночь на четверг, 10 июня, на Кольцевой дороге в Киеве иномарка Audi влетела под грузовик.

Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева.

На записи видно, что на проезжей части в левой полосе стоял грузовой автомобиль DAF, с которого проводили демонтаж рекламных конструкций. А в полуприцеп грузовика въехал Audi. Перед столкновением водитель легковушки сбил знаки, предупреждавшие о проведении работ и указывавшие на объезд.

По данным полиции, водитель Audi существенно травмировался, его госпитализировали медики.

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Автор: Денис Прядко