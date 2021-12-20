Злоумышленница, пребывавшая под воздействием наркотиков, заявила, что хотела на судне попасть в Николаев.

На Морском вокзале в Одессе женщина угнала яхту и врезалась на ней в пирс.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одесской области.

Как отмечается, сегодня на линию "102" поступило сообщение о похищении яхты возле Морского вокзала. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое судно, но его там нет.

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Обследуя прилегающую территорию, патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, врезавшееся в пирс в Черном море. На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев.

Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске.

Также на эту женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Сегодня на гражданку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.

Как сообщал УНИАН, этим летом в Одессе во время регаты перевернулась парусная яхта. В километре от пляжа "Ланжерон" капитан одной из яхт-участниц не справился с управлением и парусник перевернулся.

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Автор: Лариса Козовая