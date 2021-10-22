Судно HAKSA построено в 1993 году / фото USM
В морском порту "Черноморск" (Одесская область) судно врезалось в причал.
Как сообщил сайт Ukrainian Shipping Magazine, инцидент произошел сегодня, 22 октября.
Отмечается, что судно для перевозки генеральных грузов HAKSA (флаг Палау), которое шло из турецкого порта Гебзе, столкнулось с причалом №18 из-за того, что "не успело затормозить".
О пострадавших не сообщается. На снимках можно увидеть, что судно и причал повреждены.
фото USM
Известно, что судно HAKSA построено в 1993 году. Дедвейт – 3 тыс. 92 тонны, длина – 86,4 м, ширина – 14,54 м.
фото USM
Ранее сообщалось, что в Одесский морской порт прибыло научно-исследовательское судно "Бельгика", подаренное Бельгией Украине.