Юбилейная регата "Кубок портов Черного моря" приурочена к Дню ВМС ВСУ.

В Одессе во время регаты перевернулась парусная яхта.

Как сообщили журналистам в мэрии города, 4 июля, в День Военно-Морских Сил ВС Украины состоялось торжественное открытие ХХ парусной регаты «Кубок портов Черного моря».

Заявку на участие подали более 30 команд, в том числе и несколько команд курсантов военных учебных заведений.

Как отмечается, в километре от пляжа «Ланжерон» капитан одной из яхт-участниц не справился с управлением и парусник перевернулся.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле произошла массовая драка (видео)«На помощь капитану со спасательной станции мгновенно выдвинулся экипаж коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба». Благодаря оперативности и профессионализму спасателей, хозяина плавсредства спасли, а сломанную яхту отбуксировали в район муниципальной спасательной станции», - сообщили в мэрии.

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Автор: Лариса Козовая