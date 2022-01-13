В Одессе обнаженная женщина забаррикадировалась в чужой квартире.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Инцидент произошел в жилом комплексе "Гагарин Плаза". По данным автора поста, женщина употребляет наркотики.
"Наркоманку с 12 этажа охранники ловили и загнали на 10 этаж. Она постучала в левую квартиру, открыл ребенок. Та забежала и забаррикадировалась в одной из комнат. Разгромила в чужой квартире все, что только можно", - говорится в сообщении.
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На видео слышно, как женщина громко просит о помощи, пока двое мужчин уговаривают ее выйти из квартиры.
На следующих кадрах можно увидеть, как несколько мужчин повалили женщину на пол и наступают ей на ноги, пытаясь удержать.
Осторожно! Видео может шокировать!
Ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина принес в суд пиццу с наркотиками.