Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

21-летний житель Кременчуга на Полтавщине принес в местный суд пиццу с наркотиками.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

На входе в помещение суда мужчину остановили судебные охранники. По словам полицейских, тот вел себя подозрительно и нервничал.

Осматривая вещи кременчужанина, охранники увидели замаскированный в пиццу сверток с зеленым веществом, внешне похожим на наркотическое средство. Тогда в суд вызвали следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что таким образом мужчина хотел передать наркотики подсудимому.

"Следователями полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты наркотические вещества и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность 21-летнего мужчины к совершению уголовного правонарушения. Фигурант ранее имел проблемы с законом и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем полиции мужчине сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения - домашний арест", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Кременчугского райуправления Андрей Власенко.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В случае доказательства судом вины мужчине грозит от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН писал, как на пляж в Испании влетело судно с наркотиками - контрабандистов ловили отдыхающие. А в Германии наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции.

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