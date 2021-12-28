Пожар произошел в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Во Львове в результате пожара в квартире двухэтажного жилого дома погибли три человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что информация о пожаре на ул. Сигнивка во Львове поступила к спасателям 27 декабря в 21:33.

"Пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон квартиры выбивался огонь. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - говорится в сообщении.

Во время проведения разведки задымленной квартиры были обнаружены тела трех погибших лиц. Ими оказались владелица квартиры – женщина, 1953 г. р., ее сын, 1974 г. р., личность третьего погибшего устанавливается.

В 21:54 пожарные локализовали пожар и в 22:03 ликвидировали.

В результате пожара огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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