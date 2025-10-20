Полиция подтвердила самоубийство известного блогера Кости Кудо

Об этом свидетельствует анализ камер видеонаблюдения.

Правоохранительные органы подтверждают, что самоубийство стало причиной смерти 32-летнего предпринимателя и блогера Константина Ганича (известного как Костя Кудо), тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля Lamborghini в Оболонском районе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в социальной сети Facebook, досудебное расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера продолжается.

"В ходе проведенных следственных действий, анализа с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство", - отмечается в сообщении.

В этой связи, по данным следствия, накануне блогер сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.

"Накануне ночью он припарковался возле одного из многоэтажных домов, и совершил выстрел в голову из зарегистрированного оружия", - сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство".

Смерть Кости Кудо - что известно

Как сообщал УНИАН, на месте погибшего было найдено оружие, зарегистрированное на его имя. Костя Кудо был известным блогером в сети Инстаграм, директором ОО "Ассоциация трейдеров Украины", и одним из владельцев консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ", предоставляющей образовательные и консультационные услуги в области финансов и инвестиций.

Вероятной причиной его гибели считают большие финансовые потери. Анонимные источники утверждают, что накануне смерти Кудо потерял десятки миллионов из-за падения криптовалют. Были потеряны практически все инвесторские средства, которыми управлял Кудо - а это около 7 млн долларов, а также и его собственные деньги. Другие источники озвучивают цифру в 30 млн долларов - только инвесторских средств.

