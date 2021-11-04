Смертельное ДТП в Одессе сегодня случилось на Адмиральском проспекте.

В Одессе водитель на иномарке сбил двух молодых людей, один из них погиб на месте.

Как сообщили журналистам в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло в четверг, 4 ноября, вечером на Адмиральском проспекте.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что водитель на Opel сбил сестру с братом.

"Сестра умерла, брат получил перелом ноги. Виновник уехал с места ДТП...", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе в конце октября произошла серьезная смертельная авария – 21 октября в Киевском районе областного центра пенсионерка на легковом авто "Daewoo Matiz", двигаясь по проспекту Свободы, выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирский маршрутный автобус.

В результате ДТП пенсионерка погибла, ей было 62 года. Правоохранители начали выяснять, почему легковое авто врезалось в маршрутку.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Лариса Козовая