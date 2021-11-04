В Одессе водитель на иномарке сбил двух молодых людей, один из них погиб на месте.
Как сообщили журналистам в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло в четверг, 4 ноября, вечером на Адмиральском проспекте.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что водитель на Opel сбил сестру с братом.
"Сестра умерла, брат получил перелом ноги. Виновник уехал с места ДТП...", – говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе в конце октября произошла серьезная смертельная авария – 21 октября в Киевском районе областного центра пенсионерка на легковом авто "Daewoo Matiz", двигаясь по проспекту Свободы, выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирский маршрутный автобус.
В результате ДТП пенсионерка погибла, ей было 62 года. Правоохранители начали выяснять, почему легковое авто врезалось в маршрутку.
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