Смертельная авария в областном центре случилась в четверг вечером, поделились в полиции.

В четверг, 21 октября, в Киевском районе Одессы пенсионерка на легковом авто "Daewoo" врезался в пассажирский маршрутный автобус и погибла.

Смертельная авария в Одессе произошла около 19:00, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 62-летняя водитель "Daewoo Matiz", двигаясь по проспекту Свободы, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с маршруткой. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что привело к смерти потерпевшего).

Есть ли среди пассажиров маршрутки пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что возле поселка городского типа Любашевка Одесской области произошла авария с участием пяти автомобилей, был пожар.

В результате ДТП в Одесской области погибли три человека. Правоохранители уже задержали возможного виновника смертельной аварии.

Автор: Лариса Козовая