Обошлось без пострадавших.

В Киеве произошло очередное ДТП с участием таксиста - авария случилась на улице Автозаводской в Оболонском районе.

Детали происшествия и видео с места ДТП опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Как сообщается, водитель сервиса Bolt за рулем Skoda, сдавая назад, повредил крыло другого автомобиля.

После совершения аварии предполагаемый виновник начал вести себя неадекватно.

Читайте также"Все равно наказания нет": сеть возмутил поступок очередного киевского водителя (видео)

"Когда к свидетелям подошли и спросили, видели ли они момент аварии - они ответили что "да, видели". Тут же подбежал таксист и стал агрессивно рассказывать "какого х*ра", "м*сорские", "нормальные люди не лезут", "у вас будут проблемы" и т.д. Вот такая отрыжка 90-ых работает в такси…", - говорится в сообщении.

Другие подробности происшедшего не уточняются. В полиции инцидент пока не комментировали. Также не известно, какое наказание за совершенное понес таксист.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова