Очевидцы утверждают, что у пенсионерки были психические расстройства.

В Одессе 85-летняя женщина совершила самоубийство, выбросившись с 4-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня в Киевском районе города.

В частности, на улице Академика Королева обнаружена мертвой 85-летняя местная жительница. По предварительным данным, она выбросилась из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Читайте такжеВ Кривом Роге мужчина посадил 7-летнего сына сожительницы на цепь (фото)В социальных сетях очевидцы сообщают, что у погибшей были психические расстройства.

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Автор: Лариса Козовая