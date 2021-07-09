В полиции предполагают, что причиной суицида стало то, что его покинула любимая женщина.

В городе Раздельная Одесской области мужчина совершил самоубийство, взорвав боевую гранату.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера вечером во дворе жилого частного дома, где мужчина, 1985 г. н., проживал с матерью, прогремел взрыв.

«Пострадавший обнаружен мертвым во дворе после того, как там прогремел взрыв», - сообщили в главке.

По предварительной информации, мужчина собственноручно взорвал гранату вскоре после того, как от него ушла любимая. Кроме него незначительные телесные повреждения получил подросток, который живет по соседству. Мальчика осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась.

Читайте такжеНе спасли: 14-летний подросток упал с велосипеда на мосту под Ривне и погибСведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе следствия.

Как сообщают в социальных сетях местные жители, погибший – участник АТО, который якобы злоупотреблял спиртным.

Самоубийство он совершил после того, как от него ушла жена, а пострадавший подросток – его 15-летний племянник, который получил травму головы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая