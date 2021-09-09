Люди рассказывают, что неприятный запах и привкус появился неделю назад.

Жители Николаева жалуются на питьевую воду из кранов, которая имеет запах плесени и фекалий.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Люди рассказывают, что неприятный запах и привкус появился неделю назад и они не могут ее пить. Некоторые из них страдают от кишечных расстройств из-за некачественной воды из кранов.

В целом в социальных сетях жалоб на воду огромное количество: люди пишут, что домашние фильтры не справляются.

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В водоканале же утверждают, что их вода качественная и ею отравиться невозможно.

"В ней нет бактериологии, которая вызывает какие-либо заболевания", - заявил директор "Николаевводоканала" Борис Дуденко.

Там не отрицают, что запах и привкус плесени у воды действительно есть из-за цветения сине-зеленых водорослей в Днепре.

"Запах водорослей к сожалению, не могут убрать очистные сооружения, но он не влияет ни на химический состав, ни на бактереологический состав воды. Водоканал локально сейчас делает промывку сетей. Плюс мы сбрасываем застойную воду, в которой образуются эти запахи", - добавил Дуденко.

В то же время в Госпотребслужбе рассказали, что из более 170 анализов воды в августе в 12-и была превышена допустимая норма бактерий.

Юристы советуют людям писать жалобы в водоканал, чтобы добиться перерасчета платы за некачественно предоставленные услуги. Нужно, чтобы коммунальщики приехали к ним и отобрали пробы воды.

Как сообщал УНИАН, в одной из гимназий Киева на прошлой неделе многим детям стало очень плохо. В результате у почти 200 воспитанников учебного заведения были одинаковые симптомы - температура, диарея и рвота. Впоследствии у одной из учениц диагностировали норовирус - один из типов кишечной инфекции.

Автор: Олег Давыгора