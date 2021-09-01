Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчина в Николаеве безжалостно убил собаку на рынке. Личность живодера уже установлена.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области

Инцидент произошел на рынке по проспекту Центральный. Животное погибло от полученных травм.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте такжеПогибли пять щенков: в Харькове животных вышвырнули с четвертого этажаПо данным местного издания "Новости N", убийство собаки произошло на рынке "Юлиана" среди бела дня. Полиция, работники рынка и волонтеры не могли решить, куда везти труп.

Зоозащитники настаивали, чтобы погибшее животное отвезли в государственную ветеринарную клинику, где врач извлек бы пулю для суда, но труп пришлось бы везти в Харьков. Позже нашли другое место, где это можно было бы сделать, но к моменту принятия решения ветеринарная лаборатория на Луначарского закрылась. В конечном итоге следователь предложил до утра забрать труп в райотделение.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове 34-летняя женщина из-за собаки забрела на территорию частного предприятия и провалилась в открытый канализационный люк.

Автор: Анастасия Горбачева