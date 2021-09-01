Крики пострадавшей услышали прохожие, на место вызвали патрульных.

Во Львове 34-летняя женщина из-за собаки забрела на территорию частного предприятия и провалилась в открытый канализационный люк.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщина не увидела открытый колодец в темноте из-за кустов.

"Почти час звала на помощь, и, в конце концов, ее услышали прохожие", – говорится в сюжете.

Читайте такжеСмерть ребенка от крышки люка: полиция ищет виновных среди львовских коммунальщиков (видео)На место происшествия вызвали патрульных, которые ее вытащили из колодца. Женщина была вся мокрая и обессиленная, но от медицинской помощи отказалась.

"Я вас очень благодарю. Где-то минут 40 кричала: "помогите", – рассказала пострадавшая.

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Автор: Катерина Шварц