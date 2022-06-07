Генпрокуратура Молдовы отказала Беларуси в экстрадиции Яковенко.

В Молдове отпустили из-под стражи задержанного накануне внефракционного народного депутата Украины Евгения Яковенко.

Как сообщает молдавское издание Deschide.MD генпрокуратура Молдовы отказала Беларуси в экстрадиции Яковенко.

В частности, в ведомстве отметили, что в своей резолюции от 9 марта по агрессии России против Украины парламент Европейского союза осудил помощь Беларуси во вторжении России в Украину, а впоследствии был введен ряд санкций.

Также отмечается, запрос Беларуси вызывает сомнения относительно обеспечения прав и доступа в справедливый суд в случае экстрадиции Яковенко.

Стоит отметить, что Евгений Яковенко был избран в Верховную Раду в 2019 году в округе № 52 в Донецкой области. Политика тогда обвинил его соперник от уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в подкупе и подлоге.

Как сообщал УНИАН, народного депутата Верховной Рады Евгения Яковенко задержали 5 июня. Причиной задержания стало то, что депутат был объявлен Беларусью в розыск по линии Интерпола.

Белорусские правоохранители обвиняют Яковенко во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

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