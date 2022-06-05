Евгения Яковенко задержали якобы по подозрению во взяточничестве и коррупции.

Пограничники Молдовы задержали внепартийного депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко. В международный розыск украинского политика якобы объявила Беларусь

Об этом пишет издание Deschide.MD

Отмечается, что Яковенко находится в следственном изоляторе.

При этом глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю сообщил, что официальный Минск обвиняет нардепа во взяточничестве и коррупции. В связи с этим Беларусь требует его ареста и экстрадиции.

Стоит отметить, что Евгений Яковенко был избран в Верховную Раду в 2019 году в округе № 52 Донецкой области. Политика тогда обвинил его соперник от уже несуществующей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в подкупе и фальсификации.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что некоторые народные депутаты еще за несколько дней войны выехали из Украины и не вернулись. Большая часть таких нардепов принадлежат одной политической силе - ОПЗЖ.

Кроме того, 16 мая стало известно, что Нестор Шуфрич покинул Украину.

Нардеп сообщил, что находится за границей с целью прохождения врачебной консультации для ребенка и посещения двух стран ЕС, а 23 мая он заявил, что уже вернулся в Украину.

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