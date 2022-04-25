Руслан Стефанчук отметил, что большинство нардепов-беглецов из одной политсилы.

Некоторые народные депутаты Украины еще за несколько дней войны выехали из Украины и не вернулись. Большая часть таких нардепов принадлежат одной политической силе.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина".

"У нас есть депутаты, которые находятся в командировках. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной раде – имею в виду ОПЗЖ. Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", - рассказал Стефанчук.

При этом он отметил, что законодательство и Конституция Украины не предусматривают наказания для таких нардепов.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам… Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", - подытожил председатель Рады.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 марта СНБО остановил любую деятельность ряда политических партий на время его действия. Причина - связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и "Партия Шария". После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.

14 апреля в Раде было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ".

21 апреля стало известно, что в Верховной Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 25 нардепов бывшей фракции ОПЗЖ. Группу возглавил Юрий Бойко. В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ извиниться перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

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