Компания напилась и решила порезвиться с 11-летней несовершеннолетней, сняв ее страдания на телефон.

В Киевской области произошел жестокий случай группового изнасилования ребенка. В преступлении подозревают компанию из 3 девушек и двух парней, которые в состоянии алкогольного опьянения "порезвились" с 11-летней девушкой.

Случай сексуального и физического насилия в отношении несовершеннолетней произошел в одном из поселков Фастовского района, говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook.

Отмечается, что свою жертву компания позвала в гости, где в нетрезвом виде над ней сперва поиздевались, а потом начали насиловать, сняв ее страдания на телефон.

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"Трое девушек в возрасте от 14-17 лет унижали и избивали потерпевшую. Они же держали девочку, пока 16-летний юноша совершил насильственные действия. Издевательства снимал на мобильный 22-летний товарищ одной из злоумышленниц", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что об инциденте ребенок рассказал маме 19 мая. В этот же день семья обратилась в полицию.

Полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

С пострадавшей девочкой работают медики и психологи. Во время обыска места происшествия полиция нашла доказательства, подтверждающие акт изнасилования.

В Броварах произошел ужасный случай изнасилования ребенка

Напомним, что 19 мая украинцев поразила история о жестоком изнасиловании 4-летнего ребенка, которого мама оставила во своей подругой на время визита к врачу.

Полиция выяснила, что надругательство над ребенком совершил один из родственников подруги. Он изнасиловал девочку в доме в то время, когда женщина отвлеклась. Речь идет о 48-летнем педагоге, который работает в одном из местных лицеев.

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