В полиции Киевской области рассказал подробности изнасилования четырехлетней девочки в Броварах. На момент совершения преступления ребенок находился под присмотром подруги матери, которая пошла к врачу.
Отмечается, что надругательство над девочкой произошло 18 мая.
"Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги – ей нужно было к врачу. В дом, где находился ребенок, пришел знакомый их родственников. Он и изнасиловал ребенка, когда женщина отвлеклась. Она пришла в комнату услышав, что ребенок плачет", - рассказали в полиции Киевской области в комментарии ТСН.
Злоумышленник сбежал, испугавшись, но его уже задержали. Правоохранители опровергли информацию, что 48-летний насильник работает педагогом в одном из местных лицеев. Он имел отношение к сфере образования, когда жил в Бердянске.
Изнасилование ребенка в Броварах - что известно
19 мая руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в Броварах Киевской области задержали мужчину, который ночью изнасиловал четырехлетнего ребенка.
По его словам, подозреваемый - 48-летний уроженец Бердянска, который был ранее судим за разбой и грабеж.
"Обращаюсь к родителям: не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - подчеркнул Небытов.