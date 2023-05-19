Отмечается, что мать оставила дочь с подругой.

В полиции Киевской области рассказал подробности изнасилования четырехлетней девочки в Броварах. На момент совершения преступления ребенок находился под присмотром подруги матери, которая пошла к врачу.

Отмечается, что надругательство над девочкой произошло 18 мая.

"Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги – ей нужно было к врачу. В дом, где находился ребенок, пришел знакомый их родственников. Он и изнасиловал ребенка, когда женщина отвлеклась. Она пришла в комнату услышав, что ребенок плачет", - рассказали в полиции Киевской области в комментарии ТСН.

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Злоумышленник сбежал, испугавшись, но его уже задержали. Правоохранители опровергли информацию, что 48-летний насильник работает педагогом в одном из местных лицеев. Он имел отношение к сфере образования, когда жил в Бердянске.

Изнасилование ребенка в Броварах - что известно

19 мая руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в Броварах Киевской области задержали мужчину, который ночью изнасиловал четырехлетнего ребенка.

По его словам, подозреваемый - 48-летний уроженец Бердянска, который был ранее судим за разбой и грабеж.

"Обращаюсь к родителям: не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - подчеркнул Небытов.

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