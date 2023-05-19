Это 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

В Броварах Киевской области полиция задержала мужчину, который этой ночью изнасиловал 4-летнего ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Каким же существом надо быть, чтобы совершать сексуальное насилие над 4-летней девочкой. Только что полиция Киевщины задержала негодяя, который этой ночью изнасиловал ребенка в Броварах - это 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж", - написал он.

Небитов поблагодарил сотрудников полиции и прокуратуры за решительные действия и принципиальную позицию.

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"В то же время обращаюсь к родителям: не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - подчеркнул глава полиции области.

Смерть двойняшек в Одессе - что известно

Как сообщал УНИАН, в Одессе 4-летние двойняшки умерли, отравившись неизвестным веществом. В полиции сообщили, что детям стало плохо и мать пыталась самостоятельно оказать им помощь, но им стало еще хуже. Тогда женщина вызвала медицинскую сестру, которая сделала детям какие-то инъекции, однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала "скорую".

Мальчик умер еще до приезда врачей, а девочка - в медицинском учреждении. Предварительной причиной гибели двойни стало отравление неизвестным веществом.

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