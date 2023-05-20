За более чем год войны подтверждено более 187 случаев сексуального насилия. Это лишь те преступления, о которых не побоялись рассказать жертвы российских захватчиков, уточнил Офис генпрокурора.

В Украине за более чем год полномасштабной войны подтверждено 187 случаев сексуального насилия со стороны военных РФ в отношении украинцев.

Детали рассказала начальница специализированного управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко в интервью для "Мы-Украина".

"Сейчас у нас 187 фактов, но, опять же, подчеркиваю. Это исключительно те, кто готовы свидетельствовать. А в этой категории преступлений очень низкая такая готовность. Потому что люди считают, что это все же "сама виновата" или "сам виноват", и стыдно сказать, кто над тобой так поиздевался", - рассказала Диденко.

Она отметила, что в контексте упомянутой статистики жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов стали 51 представитель мужского пола и 13 детей. Среди последних: 12 девушек и 1 мальчик: "Девушки в возрасте от 4 до 12 лет, а парень - он был в контексте этого преступления. Ему 9 лет и он в течение 4 месяцев жил в среде, когда насиловали его маму. Это опосредованный потерпевший", - рассказала чиновница.

Командиры РФ одобряют сексуальное насилие против мирных украинцев

Напомним, что ранее Ирина Диденко в комментариев для издания The New York Times подчеркнула, что сексуальные преступления против украинцев - не случайность. Командиры оккупантов умышленно поощряют свои подразделения совершать преступления соответствующего характера тезисами, мол: "Иди расслабься".

Диденко указала, что оккупанты уже отработали определенную "модель поведения" в контексте насилия украинского мирного населения: сначала они прибывают на те или иные временно оккупированные территории, а уже на второй-третий день начинаются изнасилования.

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